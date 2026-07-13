Ex-Bundesliga-Profi kämpft um sein Leben - Klub teilt Spendenaktion

Felix Kunkel 13.07.2026 • 21:29 Uhr Der frühere 96-Stürmer und Bundesliga-Profi Kreso Kovacec liegt im Koma und kämpft um sein Leben. Sein ehemaliger Klub macht auf eine Spendenaktion für den Familienvater aufmerksam.

Der frühere Hannover-96-Stürmer Kreso Kovacec liegt im Koma und kämpft um sein Leben. Der ehemalige Verein des 56 Jahre alten Familienvaters machte am Montagabend auf eine Spendenaktion für den einstigen Fanliebling aufmerksam.

Kovacec musste nach einem plötzlich erlittenen Aortenriss notfallmäßig operiert werden. Dabei traten schwere Komplikationen auf, die zu einem Schlaganfall und einer Hirnblutung führten. Seither befindet sich der Vater zweier Kinder (9 und 15 Jahre) in einem kritischen Zustand.

Ein langjähriger Freund hat mit Einverständnis der Familie auf der Plattform GoFundMe eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Dort steht unter anderem: „Seine Frau und seine beiden Kinder im Alter von 9 und 15 Jahren erleben seitdem den schwersten Albtraum ihres Lebens. Die Ärzte tun alles, was in ihrer Macht steht. Doch derzeit kann niemand sagen, welchen Weg Kreso gehen wird.“

In Hannover war Kovacec ein gefeierter Fanliebling

Kovacec spielte von 1995 bis 1997 für Hannover 96 und erzielte in 79 Pflichtspielen 42 Tore. Vor allem in der Regionalliga-Saison 1996/97 avancierte der Stürmer mit 25 Treffern zum Publikumsliebling.

Nach seiner Zeit in Hannover folgten Stationen unter anderem bei Tennis Borussia Berlin, Hansa Rostock und dem FC Augsburg. Für Rostock absolvierte der Torjäger 28 Bundesligaspiele (drei Tore). Heute lebt Kovacec in Augsburg und arbeitet dort als Gebrauchtwagenhändler.