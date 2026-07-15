Mit nur 54: Früherer Bundesliga-Stürmer überraschend verstorben

SID 15.07.2026 • 12:48 Uhr Markus Beierle, früherer Stürmer für den MSV Duisburg, 1860 München, Hansa Rostock und Eintracht Frankfurt, ist überraschend verstorben.

Der frühere Bundesligaprofi Markus Beierle ist im Alter von nur 54 Jahren überraschend gestorben.

Den Tod des ehemaligen Stürmers bestätigte sein Ex-Verein Eintracht Frankfurt am Mittwoch. „Eintracht Frankfurt ist in diesen schweren Stunden in Gedanken bei Familie, Angehörigen und Freunden von Markus Beierle“, hieß es in einer Mitteilung.

Markus Beierle spielte für vier Teams in der Bundesliga

Der in Brackenheim bei Heilbronn geborene Beierle machte Mitte der Neunziger erstmals auf sich aufmerksam, als er in der Regionalliga als Torjäger glänzte.

In der Saison 1994/95 erzielte er 19 Treffer für den SSV Ulm – für den damals auch der junge Thomas Tuchel spielte. Im Jahr darauf schoss er die Stuttgarter Kickers mit 23 Toren in 33 Spielen zum Aufstieg.

Im Oberhaus spielte Beierle zwischen 1998 und 2004 für vier Teams – neben Frankfurt auch für den MSV Duisburg, 1860 München und Hansa Rostock. Insgesamt kam er auf 123 Bundesligaspiele und 32 Tore.