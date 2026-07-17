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FC Bayern: Goretzka-Rückennummer neu vergeben

Goretzkas Nummer neu vergeben

Leon Goretzka steht nicht länger beim FC Bayern unter Vertrag. Seine Rückennummer wird deshalb neu vergeben.
Die Runde im FIROCKX.ONE WM Doppelpass diskutiert über Leon Goretzkas Auftritt bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Dabei äußert sich SPORT1-Experte Stefan Effenberg enttäuscht über den 31-Jährigen, nachdem dieser im Elfmeterschießen gegen Paraguay nicht angetreten ist.
Christopher Mallmann
Leon Goretzka steht nicht länger beim FC Bayern unter Vertrag. Seine Rückennummer wird deshalb neu vergeben.

Die Rückennummer von Leon Goretzka ist neu vergeben worden. Fortan wird Tom Bischof die Zahl „8“ auf dem Trikot tragen. Das gab der FC Bayern am Freitagmittag bekannt.

Goretzkas Vertrag beim deutschen Rekordmeister war Ende Juni ausgelaufen. Die Zukunft des 31-Jährigen ist weiterhin offen.

Bischof, der im vergangenen Sommer von der TSG Hoffenheim nach München gewechselt war, trug zuletzt die 20. Die Nummer 8 steht bei Bayern in der Tradition einiger früherer Stars wie Javi Martínez oder Lothar Matthäus.

Bischof, der nicht für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM nominiert worden war, startet am 20. Juli mit den Bayern in die Vorbereitung.

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