FC Bayern: Goretzka-Rückennummer neu vergeben

Christopher Mallmann 17.07.2026 • 12:21 Uhr Leon Goretzka steht nicht länger beim FC Bayern unter Vertrag. Seine Rückennummer wird deshalb neu vergeben.

Die Rückennummer von Leon Goretzka ist neu vergeben worden. Fortan wird Tom Bischof die Zahl „8“ auf dem Trikot tragen. Das gab der FC Bayern am Freitagmittag bekannt.

Goretzkas Vertrag beim deutschen Rekordmeister war Ende Juni ausgelaufen. Die Zukunft des 31-Jährigen ist weiterhin offen.

Bischof, der im vergangenen Sommer von der TSG Hoffenheim nach München gewechselt war, trug zuletzt die 20. Die Nummer 8 steht bei Bayern in der Tradition einiger früherer Stars wie Javi Martínez oder Lothar Matthäus.