FC Bayern vermeldet Operation bei Musiala

Philipp Heinemann 06.07.2026 • 12:42 Uhr Jamal Musiala muss einen Routine-Eingriff über sich ergehen lassen - es handelt sich um eine späte Konsequenz seiner schweren Verletzung aus dem Vorjahr.

Jamal Musiala hat sich einem „kleinen, geplanten Routine-Eingriff“ unterzogen. Wie der FC Bayern bekannt gab, sei die Maßnahme Teil des „normalen medizinischen Ablaufs“ nach der schweren Verletzung, die der Nationalspieler vor einem Jahr erlitten hatte.

Der 23-Jährige könne die Saisonvorbereitung nach einem klar strukturierten Plan verfolgen, der Pflichtspiel-Auftakt sei nicht gefährdet.

Weitere Details nannte der Rekordmeister zunächst nicht. Die Bild-Zeitung berichtet, dass eine Metallplatte im linken Fuß entfernt wurde. Musiala werde umgehend mit dem Reha-Training beginnen und verzichte auf einen Sommerurlaub.

Musiala suchte lange nach Topform

Musiala hatte sich bei der Klub-WM im vergangenen Sommer schwer am Sprunggelenk verletzt und musste lange aussetzen. Über Monate hinweg suchte er auch nach seiner Rückkehr nach der alten Topform.