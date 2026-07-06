FC Bayern vermeldet Operation bei Musiala

Jamal Musiala hat sich einem „kleinen, geplanten Routine-Eingriff“ unterzogen. Wie der FC Bayern bekannt gab, sei die Maßnahme Teil des „normalen medizinischen Ablaufs“ nach der schweren Verletzung, die der Nationalspieler vor einem Jahr erlitten hatte.
Bayern vermeldet Musiala-Operation
Jamal Musiala muss einen Routine-Eingriff über sich ergehen lassen - es handelt sich um eine späte Konsequenz seiner schweren Verletzung aus dem Vorjahr.
Der 23-Jährige könne die Saisonvorbereitung nach einem klar strukturierten Plan verfolgen, der Pflichtspiel-Auftakt sei nicht gefährdet.
Weitere Details nannte der Rekordmeister zunächst nicht. Die Bild-Zeitung berichtet, dass eine Metallplatte im linken Fuß entfernt wurde. Musiala werde umgehend mit dem Reha-Training beginnen und verzichte auf einen Sommerurlaub.
Musiala suchte lange nach Topform
Musiala hatte sich bei der Klub-WM im vergangenen Sommer schwer am Sprunggelenk verletzt und musste lange aussetzen. Über Monate hinweg suchte er auch nach seiner Rückkehr nach der alten Topform.
Für den FC Bayern kam der Offensivspieler letztlich auf 24 Einsätze, fünf Tore und sechs Assists.