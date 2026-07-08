FC Bayern: Karl nimmt Lauftraining auf

SID 08.07.2026 • 12:18 Uhr Der Jungstar macht nach seinem dramatischen Aus für die WM den nächsten Schritt zurück.

Fußball-Nationalspieler Lennart Karl hat nach seinem dramatischen Aus für die WM den nächsten Schritt in Richtung eines Comebacks gemacht. Einen Monat nach seinem Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel ist der 18-Jährige beim FC Bayern ins Lauftraining eingestiegen.

Karl hatte sich in der Vorbereitung auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada verletzt und musste seine Turnierteilnahme absagen. In den kommenden Wochen soll er nun sein individuelles Aufbauprogramm bei den Bayern „behutsam fortsetzen“, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte.