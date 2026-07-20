FC Bayern macht Laimer-Deal offiziell

Maximilian Huber 20.07.2026 • 17:34 Uhr Der FC Bayern München verlängert mit Konrad Laimer. Der Österreicher unterschreibt einen neuen Vertrag bis 2029.

Es hatte sich bereits angebahnt, nun ist es offiziell: Konrad Laimer hat seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag ausgeweitet.

Wie der FC Bayern München am Montag verkündete, bleibt der Österreicher dem Klub langfristig erhalten. Sein neues Arbeitspapier ist bis 2029 gültig. Am Montag war der 29-Jährige an der Säbener Straße, um seinen neuen Vertrag zu unterzeichnen. Lange Verhandlungen, die sich über ein halbes Jahr gezogen haben, fanden ein Ende.

„Wir freuen uns, dass Konny weiter seinen Weg beim FC Bayern geht. Verlässlichkeit auf Top-Niveau hat seinen Namen, und mit seinen Fähigkeiten und seinem Charakter ist er ein wichtiger Teil des Teams. Er ist ein Spieler, der andere mitreißt und motiviert, und das jeden einzelnen Tag“, wird FCB-Sportvorstand Max Eberl in einer Vereinsmitteilung zitiert.

„Für mich ist etwas sehr Besonderes, im Trikot des FC Bayern aufzulaufen. Ich habe schon oft betont, wie happy ich in München bin und dass es riesig Spaß macht, in dieser Mannschaft Fußball zu spielen“, freut sich Laimer. „Das habe ich von Tag eins an hier gespürt. Ich kann dem Team auf vielen Positionen helfen und möchte weiter jede einzelne Sekunde alles für den FC Bayern geben. Mit dieser Mannschaft ist immer alles drin und ich freue mich schon jetzt, wenn die Saison wieder losgeht.“