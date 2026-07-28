FC Bayern: Matthäus nimmt Musiala in die Pflicht! "Gibt keine Ausreden mehr"

Conrad Fröhlich 28.07.2026 • 06:18 Uhr Jamal Musiala steht für Lothar Matthäus unter Zugzwang. Der deutsche Rekordnationalspieler fordert vom Superstar eine Leistungssteigerung.

Lothar Matthäus hat Jamal Musiala in die Pflicht genommen. Vom Bayern-Star verlangt er eine deutliche Leistungssteigerung. „Irgendwann ist es vorbei mit der schweren Verletzung, die er sich vor über einem Jahr zugezogen hat. Diese muss er jetzt endgültig aus dem Kopf bekommen… Es gibt keine Ausreden mehr“, erklärt Matthäus in seiner Kolumne bei Sky.

In der vergangenen Saison gab Musiala nach seinem Bruch des Wadenbeins sein Comeback, konnte an seine alte Form aber sowohl beim FC Bayern als auch im DFB-Team bei der WM nicht mehr anknüpfen.

Dafür wird es jetzt höchste Zeit, meint Lothar Matthäus. Sonst? „Wird er wahrscheinlich aufgrund der großen Konkurrenz sehr viele Spiele von der Bank machen.“ Der Ex-Weltfußballer sieht dabei vor allen Dingen Serge Gnabry, Michael Olise und Lennart Karl in der Verlosung, da diese allesamt „auf der Zehn spielen können“.

FC Bayern: Musialas Suche nach alter Form

Immer mal wieder blitzte Musialas Qualität auf. „Musiala hat zum Saisonende bei Bayern gute Ansätze gehabt, auch bei der WM waren gute Ansätze vorhanden“, meinte Matthäus.

Die kommenden Wochen und Monate werden Aufschluss darüber geben, ob Musialas Leistungen über gute Ansätze hinausgehen. Aktuell arbeitet der 23-Jährige (Reha nach planmäßiger OP) wie auch Gnabry individuell an der Säbener Straße.