FC Bayern: Neue Infos zur Jahreshauptversammlung

Conrad Fröhlich 17.07.2026 • 18:08 Uhr Der zeitliche Rahmen der nächsten Jahreshauptversammlung des FC Bayern München steht fest.

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des FC Bayern ist grob terminiert. Die Veranstaltung wird am Wochenende zwischen dem 20. und 22. November stattfinden. Das vermeldete der deutsche Rekordmeister am Freitagmorgen.

Bislang wurde lediglich der zeitliche Rahmen angegeben. Der Termin liegt rund um das Heimspiel gegen den 1. FC Köln, das von der Bundesliga allerdings ebenfalls noch nicht zeitgenau angesetzt ist.

FC Bayern gibt exakten Termin später bekannt

Sobald dieser Termin feststeht, werden die Bayern auch die Jahreshauptversammlung genau terminiert. Ort des Geschehens ist wie gewohnt der BMW Park – der Ort, wo normalerweise die Basketballer des FC Bayern ihre Heimspiele austragen.

Rund um die Jahreshauptversammlung plant der Verein, den bewährten Mitgliederstammtisch durchzuführen.