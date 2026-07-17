FC Bayern: Neue Infos zur Jahreshauptversammlung

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des FC Bayern ist grob terminiert. Die Veranstaltung wird am Wochenende zwischen dem 20. und 22. November stattfinden. Das vermeldete der deutsche Rekordmeister am Freitagmorgen.
Neue Infos zur JHV des FC Bayern
Der zeitliche Rahmen der nächsten Jahreshauptversammlung des FC Bayern München steht fest.
Bislang wurde lediglich der zeitliche Rahmen angegeben. Der Termin liegt rund um das Heimspiel gegen den 1. FC Köln, das von der Bundesliga allerdings ebenfalls noch nicht zeitgenau angesetzt ist.
FC Bayern gibt exakten Termin später bekannt
Sobald dieser Termin feststeht, werden die Bayern auch die Jahreshauptversammlung genau terminiert. Ort des Geschehens ist wie gewohnt der BMW Park – der Ort, wo normalerweise die Basketballer des FC Bayern ihre Heimspiele austragen.
Rund um die Jahreshauptversammlung plant der Verein, den bewährten Mitgliederstammtisch durchzuführen.
Wie im vergangenen Jahr erwarten die Mitglieder Berichte des Vorstands der FC Bayern München AG über die sportliche, finanzielle und organisatorische Entwicklung des Klubs.