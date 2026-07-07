FC Bayern schafft Klarheit um Ibrahimovic

Der FC Bayern München hat Klarheit um Offensivspieler Arijon Ibrahimovic geschaffen. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag verkündete, wird der 20-Jährige in der Saison 2026/27 fest in das Profiteam um Cheftrainer Vincent Kompany integriert.
Bayern schafft Klarheit um Ibrahimovic
Ibrahimovic steht in München noch bis zum 30. Juni 2028 unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison war der 20-Jährige an den 1. FC Heidenheim verliehen und steuerte dort in 34 Pflichtspielen zwei Tore und fünf Assists bei.
Freund: Ibrahimovic „bereit für den FC Bayern“
„Arijon kam bereits mit zwölf Jahren zum FC Bayern und hat seinen Weg über unseren Campus sowie gezielte Leihstationen Schritt für Schritt gemacht. Vor allem im vergangenen sehr guten Jahr in Heidenheim hat er persönlich viel gelernt, um jetzt bereit für den FC Bayern zu sein“, wird Bayerns Sportdirektor Christoph Freund in einer Pressemitteilung zitiert.
„Seine Entwicklung steht beispielhaft für die Möglichkeiten, die wir unseren Talenten aufzeigen. Jetzt geht es für ihn nicht mehr allein ums Lernen – jetzt geht es ums Angreifen, hier beim FC Bayern.“
Ibrahimovic war 2018 aus Nürnberg in die Münchner Jugend gewechselt. Im Alter von 17 Jahren hatte er im Februar 2023 gegen Bochum sein Profidebüt gefeiert. Vor seinem Leihwechsel nach Heidenheim stand der 20-Jährige auch schon in Italien bei Frosinone und Lazio Rom leihweise unter Vertrag. Beim FC Bayern wird Ibrahimovic die Rückennummer 22 tragen, die zuvor Raphael Guerreiro gehört hatte.