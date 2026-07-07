FC Bayern schafft Klarheit um Ibrahimovic

Maximilian Huber 07.07.2026 • 16:44 Uhr Der FC Bayern plant Arijon Ibrahimovic für die Saison 2026/27 fest ein. Der 20-Jährige, der zuletzt an Heidenheim ausgeliehen war, wird in das Profiteam integriert.

Der FC Bayern München hat Klarheit um Offensivspieler Arijon Ibrahimovic geschaffen. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag verkündete, wird der 20-Jährige in der Saison 2026/27 fest in das Profiteam um Cheftrainer Vincent Kompany integriert.

Ibrahimovic steht in München noch bis zum 30. Juni 2028 unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison war der 20-Jährige an den 1. FC Heidenheim verliehen und steuerte dort in 34 Pflichtspielen zwei Tore und fünf Assists bei.

Freund: Ibrahimovic „bereit für den FC Bayern“

„Arijon kam bereits mit zwölf Jahren zum FC Bayern und hat seinen Weg über unseren Campus sowie gezielte Leihstationen Schritt für Schritt gemacht. Vor allem im vergangenen sehr guten Jahr in Heidenheim hat er persönlich viel gelernt, um jetzt bereit für den FC Bayern zu sein“, wird Bayerns Sportdirektor Christoph Freund in einer Pressemitteilung zitiert.

„Seine Entwicklung steht beispielhaft für die Möglichkeiten, die wir unseren Talenten aufzeigen. Jetzt geht es für ihn nicht mehr allein ums Lernen – jetzt geht es ums Angreifen, hier beim FC Bayern.“