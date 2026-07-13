Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Mittelfeld-Talent Jonathan Asp Jensen (20) an den spanischen Erstliga-Aufsteiger Deportivo A Coruña verkauft. Das teilten die Münchner am Montagabend mit. Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen sich die Klubs auf eine Ablöse von rund sieben Millionen Euro geeinigt haben.
FC Bayern: Talent Asp Jensen wechselt nach Spanien
Der Däne war in der Vorsaison an Grasshopper Club Zürich ausgeliehen. Nun zieht es ihn nach A Coruña.
Jonathan Asp Jensen im Trikot der Grasshopper Zürich
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Der Däne Asp Jensen war 2022 nach München gekommen und absolvierte im Mai 2024 sein einziges Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg (2:0). In der vergangenen Saison war er an den Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich ausgeliehen.
„Jonny ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich junge Talente beim FC Bayern kontinuierlich weiterentwickeln können“, wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung beim FC Bayern, in einer Vereinsmitteilung zitiert: „Mit einer starken Debüt-Saison in der ersten Schweizer Liga hat er den nächsten wichtigen Schritt gemacht. Es ist der verdiente Lohn, dass er sich nun einem Klub in der ersten spanischen Liga anschließt und sich dort auf höchstem Niveau beweisen kann.“