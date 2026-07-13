FC Bayern: Talent Asp Jensen wechselt nach Spanien

SID 13.07.2026 • 20:05 Uhr Der Däne war in der Vorsaison an Grasshopper Club Zürich ausgeliehen. Nun zieht es ihn nach A Coruña.

Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Mittelfeld-Talent Jonathan Asp Jensen (20) an den spanischen Erstliga-Aufsteiger Deportivo A Coruña verkauft. Das teilten die Münchner am Montagabend mit. Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen sich die Klubs auf eine Ablöse von rund sieben Millionen Euro geeinigt haben.

Der Däne Asp Jensen war 2022 nach München gekommen und absolvierte im Mai 2024 sein einziges Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg (2:0). In der vergangenen Saison war er an den Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich ausgeliehen.