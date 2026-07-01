Bayern Münchens Torwarttalent Leonard Prescott hat gleich zum Auftakt seiner ersten Saisonvorbereitung mit der zweiten Mannschaft einen schweren Rückschlag erlitten. Der 16-Jährige zog sich am vergangenen Samstag eine Meniskusverletzung im Knie zu, das teilte der deutsche Meister am Mittwoch mit. Der Junioren-Nationalspieler wurde bereits operiert, Prescott werde mehrere Monate ausfallen.
FC Bayern: Torwarttalent Prescott fällt mehrere Monate aus
„Stärker zurückkommen!“, schrieb er zu einem Bild von seinem operierten Knie auf Instagram. Der 1,96 m große Prescott war zur neuen Saison von Bayerns U19 in die zweite Mannschaft hochgezogen worden, wo er in der Regionalliga Bayern Spielpraxis sammeln sollte. Am Samstag hätte nun das erste Testspiel für ihn angestanden, er verletzte sich beim Aufwärmen.
In der vergangenen Saison stand das Talent bereits kurz vor einem unverhofften Einsatz im Team von Vincent Kompany, als Stammkeeper Manuel Neuer und Ersatzkeeper Jonas Urbig mit Verletzungen zu kämpfen hatten.
Besonders vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo im März stand Prescott im Zentrum der Aufmerksamkeit. Urbig hatte sich letztlich rechtzeitig fit gemeldet, wodurch Prescott auf der Bank Platz nahm. Insgesamt stand Prescott, der in New York geboren wurde, bereits sechsmal im Kader des deutschen Double-Gewinners.