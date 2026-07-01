FC Bayern: Torwarttalent Prescott fällt mehrere Monate aus

SID 01.07.2026 • 13:25 Uhr Der 16-Jährige verletzt sich vor dem ersten Testspiel der zweiten Mannschaft schwer am Knie. Nach einer Operation steht eine lange Zwangspause bevor.

Bayern Münchens Torwarttalent Leonard Prescott hat gleich zum Auftakt seiner ersten Saisonvorbereitung mit der zweiten Mannschaft einen schweren Rückschlag erlitten. Der 16-Jährige zog sich am vergangenen Samstag eine Meniskusverletzung im Knie zu, das teilte der deutsche Meister am Mittwoch mit. Der Junioren-Nationalspieler wurde bereits operiert, Prescott werde mehrere Monate ausfallen.

„Stärker zurückkommen!“, schrieb er zu einem Bild von seinem operierten Knie auf Instagram. Der 1,96 m große Prescott war zur neuen Saison von Bayerns U19 in die zweite Mannschaft hochgezogen worden, wo er in der Regionalliga Bayern Spielpraxis sammeln sollte. Am Samstag hätte nun das erste Testspiel für ihn angestanden, er verletzte sich beim Aufwärmen.

In der vergangenen Saison stand das Talent bereits kurz vor einem unverhofften Einsatz im Team von Vincent Kompany, als Stammkeeper Manuel Neuer und Ersatzkeeper Jonas Urbig mit Verletzungen zu kämpfen hatten.