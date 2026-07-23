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Bundesliga: Köln verpflichtet WM-Fahrer

Köln verpflichtet WM-Teilnehmer

Der 1. FC Köln verpflichtet einen WM-Fahrer, der 21-Jährige kommt aus Down Under.
Die Bundesliga steht in den Startlöchern. Nach einer turbulenten Vorsaison hat sich SPORT1 bei den Anhängern des FC Köln umgehört. Wie ist die Stimmung am Geißbockheim?
SID
Der 1. FC Köln verpflichtet einen WM-Fahrer, der 21-Jährige kommt aus Down Under.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat sich für die kommende Saison die Dienste eines weiteren WM-Fahrers gesichert: Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, wechselt der australische Nationalspieler Paul Okon-Engstler vom Sydney FC in die Domstadt.

Der Mittelfeldspieler erhält dort einen Vertrag bis 2030.

Mit den „Socceroos“ hatte Okon-Engstler vor wenigen Wochen noch bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada überzeugt, nun freut sich der 21-Jährige auf die Herausforderung Bundesliga.

Bundesliga: Köln ein Klub mit „Riesengeschichte“

„Der FC ist ein Klub mit einer Riesengeschichte – das Stadion und die Fans sind beeindruckend“, erklärte er.

„Mit seinen guten Leistungen für Sydney FC hat er sich in die australische Nationalmannschaft gespielt und bei der Weltmeisterschaft unter Beweis gestellt, welche Rolle er spielen kann“, sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler: „Paul bringt gute fußballerische Qualitäten, eine hohe Intensität und die Bereitschaft mit, jeden Tag an sich zu arbeiten.“

Für Australien war Okon-Engstler in allen vier WM-Spielen zum Einsatz gekommen, drei Mal spielte er von Beginn an. In dem Ghanaer Gideon Mensah verpflichteten die Kölner zuletzt bereits einen weiteren WM-Teilnehmer.

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