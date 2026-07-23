Bundesliga: Köln verpflichtet WM-Fahrer

SID 23.07.2026 • 18:15 Uhr Der 1. FC Köln verpflichtet einen WM-Fahrer, der 21-Jährige kommt aus Down Under.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat sich für die kommende Saison die Dienste eines weiteren WM-Fahrers gesichert: Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, wechselt der australische Nationalspieler Paul Okon-Engstler vom Sydney FC in die Domstadt.

Der Mittelfeldspieler erhält dort einen Vertrag bis 2030.

Mit den „Socceroos“ hatte Okon-Engstler vor wenigen Wochen noch bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada überzeugt, nun freut sich der 21-Jährige auf die Herausforderung Bundesliga.

Bundesliga: Köln ein Klub mit „Riesengeschichte“

„Der FC ist ein Klub mit einer Riesengeschichte – das Stadion und die Fans sind beeindruckend“, erklärte er.

„Mit seinen guten Leistungen für Sydney FC hat er sich in die australische Nationalmannschaft gespielt und bei der Weltmeisterschaft unter Beweis gestellt, welche Rolle er spielen kann“, sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler: „Paul bringt gute fußballerische Qualitäten, eine hohe Intensität und die Bereitschaft mit, jeden Tag an sich zu arbeiten.“