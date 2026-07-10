FCA schnappt sich Allrounder-Talent

SID 10.07.2026 • 20:36 Uhr Sima Suso gehörte in der vergangenen Saison bei der Fortuna zu den Stützen. Der 21-Jährige kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Verteidigung spielen.

Der FC Augsburg baut weiter fleißig am Kader für die neue Bundesliga-Saison. Der fünfte und – mit kolportierten 1,6 Millionen Euro Ablöse – bislang zweitteuerste Neuzugang ist der 21-jährige Sima Suso.

Der viermalige U20-Nationalspieler kommt vom Zweitliga-Absteiger Düsseldorf und unterschreibt bis Sommer 2031. Im Gegenzug wechselt der 19-jährige Felix Meister von Augsburg nach Düsseldorf.

Suso bestritt in der vergangenen Saison 24 Zweitligaspiele (ein Tor), diese Erfahrung hob auch Augsburgs Sportdirektor Benjamin Weber hervor: „Dass er in der vergangenen Saison regelmäßig in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam, unterstreicht sein großes Potenzial und seine Qualität.“