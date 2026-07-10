Der FC Augsburg baut weiter fleißig am Kader für die neue Bundesliga-Saison. Der fünfte und – mit kolportierten 1,6 Millionen Euro Ablöse – bislang zweitteuerste Neuzugang ist der 21-jährige Sima Suso.
FCA schnappt sich Allrounder-Talent
Der viermalige U20-Nationalspieler kommt vom Zweitliga-Absteiger Düsseldorf und unterschreibt bis Sommer 2031. Im Gegenzug wechselt der 19-jährige Felix Meister von Augsburg nach Düsseldorf.
Suso bestritt in der vergangenen Saison 24 Zweitligaspiele (ein Tor), diese Erfahrung hob auch Augsburgs Sportdirektor Benjamin Weber hervor: „Dass er in der vergangenen Saison regelmäßig in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam, unterstreicht sein großes Potenzial und seine Qualität.“
Suso wurde bei Bayer Leverkusen ausgebildet und kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Verteidigung spielen. „Hier finde ich beste Bedingungen, um mich sportlich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein“, kommentierte Suso seinen Wechsel nach Augsburg.