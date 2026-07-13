„Feste Überzeugung“: Kessler rechnet mit El Malas Verbleib

SID 13.07.2026 • 20:07 Uhr Seit Monaten kursieren Gerüchte um El Malas Zukunft. Der Sportchef geht von einem Verbleib des Jungstars in Köln aus.

Sportchef Thomas Kessler geht weiter von einem Verbleib von Jungstar Said El Mala beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln aus. Es habe das ein oder andere Angebot gegeben, „aber es hat nicht zum Transfer geführt. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass er in dieser Saison für den FC spielen wird“, sagte Kessler beim Trainingsauftakt am Montag.

El Mala habe einen „langfristigen“ Vertrag (bis 2030) und sei „super happy“ bei den Rheinländern. „Heute gehe ich davon aus, dass er unser Spieler ist. Er wirkt voller Tatendrang und freut sich total, hier zu sein“, berichtete Kessler: „Und wir sind auch total happy, dass wir es so haben.“

Seit Monaten kursieren Gerüchte um El Malas Zukunft. Medienberichten zufolge soll der 19-Jährige, der von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann nach einer starken Saison nicht für die WM nominiert worden war, zuletzt ein Angebot des FC Brentford aus der englischen Premier League ausgeschlagen haben.