Frankfurt beendet das Kapitel Smolcic

SID 01.07.2026 • 19:01 Uhr In zwei seiner vier Jahre als Spieler der Eintracht war Hrvoje Smolcic ausgeliehen. Am Ende waren es lediglich 32 Pflichtspiele für die Hessen.

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich endgültig von Innenverteidiger Hrvoje Smolcic getrennt. Wie der Tabellenachte der abgelaufenen Saison am Mittwoch bekannt gab, wechselt der Kroate zum türkischen Aufsteiger Corum FK in die Süper Lig.

Der 25-Jährige spielte in der vergangenen Saison bereits als Leihspieler in der Türkei. Bei Kocaelispor, seiner insgesamt zweiten Leihstation als Spieler der Eintracht, hatte er als Stammspieler 29 Pflichtspiele absolviert. In vier Jahren als Spieler der Hessen waren es insgesamt nur 32 Pflichtspiele.