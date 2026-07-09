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Fünfter Neuzugang: Werder holt Innenverteidiger Wojcik

Werder gibt Neuzugang bekannt

Seit Mai ist der 22-Jährige Oskar Wojcik Nationalspieler Polens.
Seit Mai Nationalspieler: Oskar Wojcik
© Sipa USA/picture-alliance/SID/SOPA Images
SID
Seit Mai ist der 22-Jährige Oskar Wojcik Nationalspieler Polens.

Werder Bremen arbeitet weiter am Kader für die neue Saison. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, kommt der Innenverteidiger Oskar Wojcik vom polnischen Erstligisten KS Cracovia.

Nach den Verpflichtungen der Mittelfeldspieler Dariusz Stalmach und Chuki sowie der Angreifer Cedric Itten und Kenny Quetant ist Wojcik (22) der fünfte externe Neuzugang. Zudem soll der Klub am österreichischen Nationaltorhüter Alexander Schlager interessiert sein.

„Oskar war in der vergangenen Saison einer der auffälligsten Spieler in der polnischen Liga“, sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder. „Er bringt sehr viel mit als Innenverteidiger und kann von Beginn an eine gute Rolle für uns spielen“, sagte Trainer Daniel Thioune.

In der polnischen Ekstraklasa absolvierte Wojcik 32 Spiele, 31 davon in der vergangenen Saison. Ende Mai 2026 debütierte er gegen die Ukraine in der polnischen Nationalmannschaft.

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