Gladbach plant mit Nicolas als Stammtorhüter: "Kein Angebot"

SID 12.07.2026 • 12:37 Uhr Keine neuen Entwicklungen gibt es bei der Personalie Florian Neuhaus.

Borussia Mönchengladbach geht von einem Verbleib des Stammtorhüters Moritz Nicolas aus. „Wir planen zu 100 Prozent mit Moritz als Nummer eins. Wir haben für ihn auch kein Angebot vorliegen“, sagte Sportchef Rouwen Schröder am Sonntag beim Trainingsauftakt der Borussia. Nicolas, der in der kommenden Saison erstmals die Nummer 1 auf dem Rücken trägt, war nach einer starken Spielzeit zuletzt vor allem mit englischen Klubs in Verbindung gebracht worden.

„Wir haben mit Moritz Nicolas einen langfristigen Vertrag. Es war sein Wunsch, die Nummer 1 auf dem Rücken zu tragen. Den Wunsch bestätigen wir sehr gerne, das zeigt seinen Stellenwert im Kader“, sagte Schröder. Der 28 Jahre alte Schlussmann hatte 2024 für fünf Jahre verlängert.