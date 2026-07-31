Gladbach "vorerst" ohne Chiarodia

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss wenige Wochen vor Saisonstart auf Fabio Chiarodia verzichten. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, zog sich der Verteidiger einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu. Chiarodia, dessen Vertrag im Juni bis 2028 verlängert worden war, steht der Borussia damit „vorerst nicht zur Verfügung“.
Gladbach-Verteidiger fällt vorerst aus
Der Verteidiger muss wenige Wochen vor Saisonstart pausieren.
Chiarodia muss pausieren
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Die Zwangspause sei „bitter für Fabio und unsere Borussia. Und auch der Zeitpunkt mitten in der Saisonvorbereitung, kurz vor dem Trainingslager, ist ungünstig“, sagte Sportchef Rouven Schröder: „Aber Fabio wird zurückkommen, und beim Aufbautraining werden wir ihn natürlich bestmöglich unterstützen.“
Gladbach startet am 23. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten TSV Schott Mainz in die Saison. Sechs Tage später geht es für die Borussia in der Bundesliga zu RB Leipzig.