Gladbach "vorerst" ohne Chiarodia

SID 31.07.2026 • 13:01 Uhr Der Verteidiger muss wenige Wochen vor Saisonstart pausieren.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss wenige Wochen vor Saisonstart auf Fabio Chiarodia verzichten. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, zog sich der Verteidiger einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu. Chiarodia, dessen Vertrag im Juni bis 2028 verlängert worden war, steht der Borussia damit „vorerst nicht zur Verfügung“.

Die Zwangspause sei „bitter für Fabio und unsere Borussia. Und auch der Zeitpunkt mitten in der Saisonvorbereitung, kurz vor dem Trainingslager, ist ungünstig“, sagte Sportchef Rouven Schröder: „Aber Fabio wird zurückkommen, und beim Aufbautraining werden wir ihn natürlich bestmöglich unterstützen.“