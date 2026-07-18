Kovac spricht über Adeyemi: "Wir haben uns verabschiedet"

SID 18.07.2026 • 21:39 Uhr Laut Niko Kovac ist der größte Verlust für den BVB Adeyemis Geschwindigkeit.

Die Reise nach Spanien ist angetreten, der Medizincheck absolviert und der Wechsel von Karim Adeyemi zum FC Barcelona von Klubpräsident Joan Laporte bereits vollmundig bestätigt – nun hat sich Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac erstmals zum nahezu perfekten Abgang des Offensivspielers geäußert.

„Wir haben uns von ihm verabschiedet“, sagte Kovac am Rande des Testspiels gegen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen (3:1) am Samstag: „Wir wünschen ihm wirklich alles Gute, wenn es dann klappt – aber davon gehen wir aus.“

Dem 54-Jährigen zufolge verliert der BVB durch Adeyemis Abgang vor allem Tempo. „Mit seiner Geschwindigkeit konnte man das eine oder andere aufreißen“, sagte Kovac: „Aber wir arbeiten daran. Wir werden fleißig schauen, dass wir die Spieler, die uns verlassen haben, adäquat und vielleicht sogar besser ersetzen. Das wird schwierig, aber daran arbeitet jeder Klub – auch wir.“

Dortmund winkt hohe Millionensumme

Laut übereinstimmenden Medienberichten verständigten sich Dortmund und Barcelona auf eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro. Neun Millionen Euro könne Dortmund durch Bonuszahlungen einstreichen, hinzu komme eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 35 Prozent.