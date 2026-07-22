Uli Hoeneß empfahl Kathleen Krüger HSV-Job

SID 22.07.2026 • 07:15 Uhr Kathleen Krüger ist die neue Sportvorständin beim HSV. Die langjährige Mitarbeiterin des FC Bayern erklärt, welchen Anteil Uli Hoeneß an ihrem neuen Job hat.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß war für Kathleen Krüger auf ihrem Weg an die Spitze des Hamburger SV ein entscheidender Ratgeber.

„Natürlich habe ich mit Uli Hoeneß darüber gesprochen. Er hat mich damals bei den Bayern eingestellt, ist ein ganz wichtiger Wegbegleiter für mich“, sagte Krüger laut kicker im HSV-Trainingslager im österreichischen Längenfeld.

Krüger war 17 Jahre beim FC Bayern

Hoeneß habe ihr den Job als Vorständin beim norddeutschen Traditionsklub ausdrücklich empfohlen, ergänzte Krüger: „Er hat gesagt, wenn ich die Chance erhalte, dann soll ich sie ergreifen.“

Die 41-Jährige war bei den Bayern nach ihrer Fußball-Karriere als Funktionärin eingestiegen und hatte für den Rekordmeister 17 Jahre gearbeitet. Am 1. Juli war Krüger beim HSV als Sportvorständin offiziell vorgestellt worden.

Bundesliga: Der HSV will sich etablieren

„Wir wollen den HSV sportlich weiterentwickeln. Das ist die größte Säule und meine Aufgabe“, betonte Krüger, Nachfolgerin von Stefan Kuntz. Gemeinsam zu agieren, führte sie aus, sei die Basis für erfolgreiches Arbeiten in den kommenden Jahren.