Hoffenheim verlängert mit Conté

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Bambasé Conté vorzeitig verlängert. Der 23 Jahre alte Offensivspieler wird nach seiner Leihe an den Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg künftig wieder für die TSG auflaufen. Das verkündete der Verein am Dienstag. Zur Vertragslänge machte der Europa-League-Starter keine Angabe.
Hoffenheim bindet Offensivspieler
Die Hoffenheim hat den Vertrag mit Bambasé Conté vorzeitig verlängert. Nach zwei Leihstationen geht es für den 23-Jährigen wieder zurück zum Stammverein.
Zurück bei der TSG: Bambasé Conté
© picture alliance / Sport News Südwest/SID/Steven Mohr
Sportdirektor Paul Pajduch ist beim Rückkehrer zuversichtlich: „Wir sehen sein großes Potenzial und sind überzeugt, dass er eine Bereicherung für unseren Kader ist.“
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Hoffenheim: Conté ist mit Elversberg aufgestiegen
Conté kehrt nach insgesamt zwei Leihstationen in der 2. Liga zur TSG zurück. In der Saison 2024/2025 ging es zunächst zum Karlsruher SC und in der abgelaufenen Saison zur SV Elversberg.
Dort steuerte er in 25 Partien vier Tore und sechs Vorlagen zum ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte bei.