Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den belgischen Nachwuchsspieler Nathan De Cat unter Vertrag genommen. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom Rekordmeister RSC Anderlecht aus Belgien in den Kraichgau und unterschreibt „einen langfristigen Vertrag“, wie der Verein in einer Mitteilung verkündete.
Hoffenheim macht Transfer-Coup fix
Nathan De Cat wechselt vom belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht nach Hoffenheim. Der 17-Jährige debütierte sogar schon in der Nationalmannschaft.
De Cat, der überwiegend im zentralen Mittelfeld spielt, gab im Februar 2025 sein Pflichtspieldebüt für Anderlecht und gilt als eines der Toptalente seines Landes.
Insgesamt absolvierte er 53 Partien für seinen Jugendklub, in denen er vier Treffer erzielte. Bei einem Testspiel gegen die USA im März debütierte er zudem für die belgische Nationalmannschaft.
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