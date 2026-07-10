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Hoffenheim macht Transfer-Coup fix

Hoffenheim macht Transfer-Coup fix

Nathan De Cat wechselt vom belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht nach Hoffenheim. Der 17-Jährige debütierte sogar schon in der Nationalmannschaft.
Gelingt Hoffenheim ein echter Coup? Das Talent Nathan de Cat wird von europäischen Top-Klubs gejagt. Doch er könnte sich ausgerechnet für die TSG entscheiden. Gleichzeitig gibt es bei den Bayern den Abschied eines ehemaligen Hoffnungstägers.
SID
Nathan De Cat wechselt vom belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht nach Hoffenheim. Der 17-Jährige debütierte sogar schon in der Nationalmannschaft.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den belgischen Nachwuchsspieler Nathan De Cat unter Vertrag genommen. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom Rekordmeister RSC Anderlecht aus Belgien in den Kraichgau und unterschreibt „einen langfristigen Vertrag“, wie der Verein in einer Mitteilung verkündete.

De Cat, der überwiegend im zentralen Mittelfeld spielt, gab im Februar 2025 sein Pflichtspieldebüt für Anderlecht und gilt als eines der Toptalente seines Landes.

Insgesamt absolvierte er 53 Partien für seinen Jugendklub, in denen er vier Treffer erzielte. Bei einem Testspiel gegen die USA im März debütierte er zudem für die belgische Nationalmannschaft.

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