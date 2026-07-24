HSV holt Mittelfeldspieler Nadir

SID 24.07.2026 • 10:47 Uhr Der marokkanisch-französische Profi kommt von Olympique Marseille.

Der Hamburger SV hat Mittelfeldspieler Bilal Nadir verpflichtet. Der marokkanisch-französische Mittelfeldspieler, der in den vergangenen fünf Jahren für Olympique Marseille gespielt hat, wechselt ablösefrei an die Elbe und unterschreibt laut Klubangaben einen langfristigen Vertrag.

„Bilal ist ein sehr variabler und anpassungsfähiger Spieler, der im Mittelfeld verschiedene Rollen einnehmen kann. Mit seiner Verpflichtung gewinnen wir zusätzliche Flexibilität in diesem Mannschaftsteil und verstärken unseren Kader noch einmal in der Spitze und in der Breite“, sagte Vorständin Kathleen Krüger.