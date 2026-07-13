HSV verkündet Neuzugang - Talent aus Frankreich kommt

SID 13.07.2026 • 21:09 Uhr Der Hamburger SV bedient sich in Frankreich und verstärkt sich auf der Mittelfeldposition. Der Neuzugang unterschreibt einen "langfristigen" Vertrag.

Bundesligist Hamburger SV hat Mittelfeldspieler Martin Adeline vom französischen Erstliga-Aufsteiger ES Troyes AC verpflichtet. Wie der HSV am Montagabend bekannt gab, unterzeichnete der 22-Jährige einen „langfristigen Vertrag“.

„Martins Spiel zeichnet sich durch hohe Aktivität, Intensität und Tiefgang aus“, sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa: „Er verfügt über ein gutes Gespür für Räume im letzten Drittel, hat die Fähigkeit, immer wieder in den torgefährlichen Bereich vorzustoßen, und arbeitet leidenschaftlich und diszipliniert gegen den Ball.“

HSV-Neuzugang spielte in der Jugend für PSG

Adeline hatte im Nachwuchsbereich ein Jahr bei Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain verbracht und war von dort zu Stade Reims gewechselt. Dort avancierte der Franzose zum Profi und lief 14 Mal in der Ligue 1 auf.