Ibrahimovic-Durchbruch beim FC Bayern? "Ein Selbstläufer wird das nicht"

Philipp Schmidt , David Funk , Lars Hinzberg 31.07.2026 • 10:47 Uhr Youngster Arijon Ibrahimovic ist beim FC Bayern noch die große Unbekannte vor der kommenden Saison. Sein Ex-Trainer Frank Schmidt traut ihm die Rolle als Backup im SPORT1-Interview durchaus zu, wenn auch mit Einschränkungen.

Trotz seines klangvollen Nachnamens ist Arijon Ibrahimovic im Umfeld der hochkarätigen Offensive des FC Bayern erstmal der Herausforderer. Als Backup für den gesetzten Luis Díaz soll sich der Leih-Rückkehrer aus Heidenheim nach und nach entwickeln. Sein Ex-Trainer Frank Schmidt traut ihm diesen Schritt im SPORT1-Interview durchaus zu, trat aber auch auf die Euphoriebremse.

„Ich kann nur die Zeit bewerten, in der Ari bei uns war, und wie zufrieden wir mit seiner Leistung waren. Er ist nach wie vor ein junger Spieler, der in der letzten Saison seine ersten nachhaltigen Schritte in der Bundesliga gemacht hat“, leitete das Heidenheimer Urgestein ein.

„Dann hat man schon die Fantasie“

Schmidt weiter: „Allein das Spiel in München drei Spieltage vor Schluss: Wenn man gesehen hat, was er da auf den Platz gebracht hat, dann hat man schon auch die Fantasie und den Glauben, dass er am Beginn seiner Karriere ist und natürlich auch noch große Schritte gehen kann, aber auch noch vieles lernen muss.“

Am 32. Spieltag der abgelaufenen Saison hatte der FCH den schon sicheren Meister an den Rand einer Niederlage gebracht. Vor dem Last-Minute-Ausgleich durch Michael Olise hatte Ibrahimovic die zwischenzeitliche 3:2-Führung der Heidenheimer aufgelegt.

Insgesamt kam der Youngster in 34 Spielen für die Baden-Württemberger auf sieben Torbeteiligungen. Genug für den nächsten Schritt beim großen FC Bayern? „Ich bin mir sicher, dass ihm das in dem Umfeld bei Bayern München gelingen kann, aber ein Selbstläufer wird das nicht“, wollte Schmidt die Erwartungen an seinen ehemaligen Schützling nicht zu groß werden lassen.