Innenbandanriss: Gladbach-Neuzugang verletzt

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss wohl zu Saisonbeginn auf Neuzugang Juchym Konoplija verzichten. Wie der Traditionsverein bekannt gab, zog sich der ukrainische Nationalspieler am Samstag im Testspiel beim Drittligisten Rot-Weiss Essen (2:1) einen Innenbandanriss im rechten Knie zu. Der 26-Jährige wird der Mannschaft von Trainer Eugen Polanski damit „in den kommenden Wochen“ fehlen.
Gladbach-Neuzugang verletzt
Juchym Konoplija verletzte sich im Testspiel.
Gladbach vorerst ohne Konoplija
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„Das tut uns allen wahnsinnig leid für Juchym. Er hatte hier als Neuzugang einen guten Start, hat viel Energie ins Team gebracht und konnte seine Qualitäten schon im Training zeigen“, sagte Sportchef Rouven Schröder: „Aber er ist ein zäher Kerl, hat sich nach der Diagnose sofort kämpferisch gezeigt und arbeitet an seinem Comeback. Selbstverständlich bekommt er hierfür von uns jede Unterstützung.“
Der Rechtsverteidiger wechselte ablösefrei von Schachtar Donezk an den Niederrhein. Gladbach startet am 23. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten TSV Schott Mainz in die Saison. Sechs Tage später geht es für die Borussia in der Bundesliga zu RB Leipzig.