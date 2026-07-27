Innenbandanriss: Gladbach-Neuzugang verletzt

SID 27.07.2026 • 13:00 Uhr Juchym Konoplija verletzte sich im Testspiel.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss wohl zu Saisonbeginn auf Neuzugang Juchym Konoplija verzichten. Wie der Traditionsverein bekannt gab, zog sich der ukrainische Nationalspieler am Samstag im Testspiel beim Drittligisten Rot-Weiss Essen (2:1) einen Innenbandanriss im rechten Knie zu. Der 26-Jährige wird der Mannschaft von Trainer Eugen Polanski damit „in den kommenden Wochen“ fehlen.

„Das tut uns allen wahnsinnig leid für Juchym. Er hatte hier als Neuzugang einen guten Start, hat viel Energie ins Team gebracht und konnte seine Qualitäten schon im Training zeigen“, sagte Sportchef Rouven Schröder: „Aber er ist ein zäher Kerl, hat sich nach der Diagnose sofort kämpferisch gezeigt und arbeitet an seinem Comeback. Selbstverständlich bekommt er hierfür von uns jede Unterstützung.“