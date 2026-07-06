Kaufpflicht: Röhl wechselt fest zu Everton

SID 06.07.2026 • 18:54 Uhr Medienberichten zufolge steigt Röhl mit einer Ablöse von 25 Millionen Euro zum Rekordtransfer der Freiburger auf.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg gibt Mittelfeldspieler Merlin Röhl dauerhaft an den englischen Erstligisten FC Everton ab. Beide Vereine bestätigten am Montag den festen Wechsel des 24-Jährigen, der bereits in der vergangenen Saison an den Klub aus Liverpool ausgeliehen war. Durch Evertons 13. Platz in der abgelaufenen Spielzeit und den damit verbundenen Klassenerhalt greift eine Kaufpflicht.

Röhl, der bisher 17 Pflichtspiele für den Klub aus der Premier League absolvierte und ein Tor erzielte, erhält bei den „Toffees“ einen Vertrag bis 2029. Medienberichten zufolge steigt Röhl mit einer Ablöse von 25 Millionen Euro zum Rekordtransfer der Breisgauer auf. 2023 hatte auch Kevin Schade Freiburg für 25 Millionen in Richtung England verlassen und sich dem FC Brentford angeschlossen.