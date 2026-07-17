Keeper-Lücke geschlossen: Mainz verpflichtet Schwolow

SID 17.07.2026 • 15:38 Uhr Alexander Schwolow ist zurück im der Bundesliga. Nur unweit von seiner Geburtsstadt Wiesbaden schlägt der 34-Jährige das nächste Kapitel auf.

Torwart Alexander Schwolow hat bei seiner einjährigen Auslandsstation in Schottland nur knapp die Meisterschaft verpasst, jetzt geht es für den 34-Jährigen zurück in die Fußball-Bundesliga zum FSV Mainz 05. Wie die Rheinhessen am Freitag bekannt machten, kommt der gebürtige Wiesbadener vom Erstligisten Heart of Midlothian. In Mainz schließt der bundesligaerfahrene Keeper die Lücke, die der zu Borussia Mönchengladbach abgewanderte Daniel Batz aufgemacht hat.

„Nach meiner spannenden Zeit in Schottland wollte ich noch einmal eine neue Herausforderung in der Bundesliga annehmen und bei Mainz hatte ich direkt das Gefühl, dass es menschlich und sportlich sehr gut passt“, sagte Schwolow, der zwischen 2012 und 2025 206-mal im deutschen Oberhaus aufgelaufen ist.

Schwolow zurück in der Bundesliga

Neben Schwolows Erfahrung, die er zu Beginn seiner Karriere zunächst beim SC Freiburg und als bisher letzte Station bei Union Berlin gesammelt hatte, hob Sportdirektor Niko Bungert das passende Profil der Neuverpflichtung hervor. Da er zudem „nur wenige Kilometer von Mainz entfernt aufgewachsen ist“, benötige er „keine Eingewöhnungszeit“.