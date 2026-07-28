BVB öffnet Tür für Kagawa-Comeback: "Absolut gefragter Mann"

Lars Hinzberg 28.07.2026 • 08:34 Uhr Das wäre ein Traum für viele BVB-Fans: Die Borussia hat ihrem einstigen Publikumsliebling Shinji Kagawa eine Rückkehr in Aussicht gestellt.

Bei diesem Namen fangen in Dortmund so manche Augen an zu leuchten: Shinji Kagawa. Auch heute noch fliegen dem Japaner und einstigen Publikumsliebling die Herzen der BVB-Fans zu. Carsten Cramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, öffnete dem 37-Jährigen deshalb jetzt die Tür für eine Karriere nach der Karriere.

Grund für die Aussage ist die aktuelle Japanreise des Vizemeisters. „Er (Kagawa, Anm. d. Red.) weiß auch, dass er, wenn seine aktive Karriere zu Ende geht und er Lust auf europäischen Fußball und für den BVB eine Rolle aufzunehmen hat, für uns ein absolut gefragter Mann ist“, erklärte Cramer bei der Ankunft in Osaka.

BVB bietet Kagawa Job nach der Karriere an

Acht Tage weilt Borussia Dortmund für eine Trainings- und Marketingreise im Land der aufgehenden Sonne. Bei einem Testspiel gegen Cerezo Osaka (Mittwoch, 29.07., 12.00 Uhr) kommt es zum Wiedersehen mit dem zweimaligen deutschen Meister.

Für Dortmund ist es nicht der erste Auftritt in Japan, auch wegen Kagawa: „Wir haben diesen Stellenwert, den der BVB in Japan genießt, auch Shinji zu verdanken. Wir haben mit ihm unheimlich viel erreicht. Es ist das vierte Mal, dass wir nach Japan kommen. Das ist ganz eng mit Shinji verbunden.“

„Wir haben hier einen sehr lukrativen Medienvertrag, die Bundesliga ist sehr beliebt. Borussia Dortmund verfügt hier über große Sympathie“, führte Cramer aus. „Deshalb ist der japanische Markt – neben dem nordamerikanischen – zu einem sehr wichtigen für die Bundesliga und vor allem für den BVB geworden.“

Erfolgreichste Zeit in Dortmund

Da erscheint das Interesse an Kagawa in einer offiziellen Position nachvollziehbar. Einmal kehrte der Kreativspieler bereits nach Westfalen zurück. Nach seiner ersten erfolgreichen Phase von 2010 bis 2012 mitsamt zwei Meistertiteln wagte er den Sprung zu Manchester United, doch zwei durchwachsene Jahre später folgte sein Comeback bei den Schwarz-Gelben.