Klopp enthüllt Fast-Transfer zum BVB: "José Mourinho wollte nicht"

Maximilian Lotz 01.07.2026 • 23:16 Uhr Jürgen Klopp verrät, dass ein späterer Topstar einst fast bei Borussia Dortmund gelandet wäre. Doch José Mourinho durchkreuzte die Pläne.

Kevin De Bruyne prägte bei Manchester City zehn Jahre lang eine Ära und hinterließ zuvor auch in der Bundesliga bei Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg seine Spuren. Doch seine Karriere hätte auch ganz anders verlaufen können. Denn: Jürgen Klopp verriet, dass der Belgier einst unmittelbar vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund stand.

„Er ist ein Top-Top-Spieler. Und ich hatte ihn schon praktisch in Dortmund“, enthüllte Klopp bei MagentaTV. Demnach stand der BVB im Sommer 2013 unmittelbar davor, den damals beim FC Chelsea unter Vertrag stehenden Mittelfeldstrategen zu holen.

„Kevin De Bruyne war meine Toplösung und dann kam uns José Mourinho dazwischen. Der kannte mich damals wahrscheinlich noch gar nicht“, berichtete der damalige BVB-Coach vom Veto des Chelsea-Trainers.

Mourinho verhinderte BVB-Wechsel: „José wollte nicht“

Beide Vereine seien sich einig gewesen, erklärte Klopp – aber: „José wollte nicht.“ Mourinho habe demnach De Bruyne, der von einer erfolgreichen Leihe an Werder zurückgekehrt war, gesagt: „Komm‘ Junge, bleib noch bei Chelsea, probier’s.“

Aber in der Saison hatte Mourinho dann kaum Verwendung für De Bruyne. Nach drei Premier-League-Einsätzen zu Saisonbeginn spielte er im weiteren Verlauf keine Rolle mehr. „Der andere, der bei ihm auch auf der Bank versauert ist, war Mo Salah“, sagte Klopp.

„Später haben sie ihn dann nach Wolfsburg abgegeben und dann hat er uns im Pokalfinale mehr oder weniger alleine geschlagen“, schilderte Klopp das aus Dortmunder Sicht bittere Wiedersehen.

Klopp trauert Fast-Transfer hinterher

„Das gute Verhältnis, das wir heute wirklich haben, rührt daher, dass wir damals unbedingt zusammenarbeiten wollten. Das hat leider nie geklappt“, trauert Klopp dem Fast-Transfer noch immer hinterher: „Das war sehr, sehr schade. Er hätte uns gutgetan.“

In Wolfsburg blieb De Bruyne nur eineinhalb Jahre, dann legte Manchester City 76 Millionen Euro auf den Tisch und holte den Mittelfeldregisseur in die Premier League. Mit City holte der mittlerweile 35-Jährige sechs Meistertitel, 2023 gewann er zudem die Champions League.