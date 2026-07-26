Fußball-Bundesligist 1. FC Köln verleiht Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic nach Polen. Wie der Verein am Sonntag bekannt gab, wird der 26-Jährige in der kommenden Saison für den Erstligisten Widzew Lodz auflaufen.
Köln: Gazibegovic wechselt leihweise nach Polen
Der 26-Jährige war in der Winterpause 2024/25 für zwei Millionen Euro nach Köln gewechselt.
Nach Polen verliehen: Jusuf Gazibegovic
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„Wir haben Gazi frühzeitig und transparent darüber informiert, dass er in unseren sportlichen Planungen für die kommende Saison keine Rolle spielen wird“, sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler: „Gemeinsam ist es uns nun gelungen, eine Konstellation zu finden, die für alle Beteiligten sinnvoll ist und Gazi in Lodz die Möglichkeit gibt, regelmäßig auf einem guten Niveau Spielpraxis zu sammeln.“
Gazibegovic war in der vergangenen Rückrunde an den österreichischen Klub Sturm Graz ausgeliehen, von dem er in der Winterpause der Saison 2024/25 für zwei Millionen Euro nach Köln gewechselt war. Für den FC lief der 23-malige bosnische Nationalspieler elf Mal in der 2. Bundesliga auf, hinzu kam je ein Spiel in der Bundesliga und im DFB-Pokal.