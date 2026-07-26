Köln: Gazibegovic wechselt leihweise nach Polen

SID 26.07.2026 • 17:01 Uhr Der 26-Jährige war in der Winterpause 2024/25 für zwei Millionen Euro nach Köln gewechselt.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln verleiht Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic nach Polen. Wie der Verein am Sonntag bekannt gab, wird der 26-Jährige in der kommenden Saison für den Erstligisten Widzew Lodz auflaufen.

„Wir haben Gazi frühzeitig und transparent darüber informiert, dass er in unseren sportlichen Planungen für die kommende Saison keine Rolle spielen wird“, sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler: „Gemeinsam ist es uns nun gelungen, eine Konstellation zu finden, die für alle Beteiligten sinnvoll ist und Gazi in Lodz die Möglichkeit gibt, regelmäßig auf einem guten Niveau Spielpraxis zu sammeln.“