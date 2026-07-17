BVB: Kovac will den nächsten Schritt gehen

SID 17.07.2026 • 06:11 Uhr Der BVB-Trainer will mit seiner Mannschaft den nächsten Schritt gehen - und nimmt dabei seine Spieler in die Pflicht.

Niko Kovac sieht bei Borussia Dortmund noch Luft nach oben. „Als Trainer ist man ja nie zufrieden“, sagte der Kroate in einem Interview auf der Vereinswebseite: „Wenn man es runterbricht auf die drei Wettbewerbe, die wir hatten, kann man mit der Bundesliga-Saison zufrieden sein. In den beiden Pokalwettbewerben Champions League und DFB-Pokal haben wir Verbesserungspotenzial.“

In der Liga holte der BVB in der vergangenen Saison 73 Punkte, die fünftmeisten in der Klubgeschichte. Zwar lagen die Dortmunder ganze 16 Zähler hinter dem FC Bayern, die anvisierte Qualifikation für die Champions League geriet aber nicht in Gefahr. Im Pokal scheiterte Kovacs Mannschaft bereits im Achtelfinale, in der Königsklasse war schon nach der Zwischenrunde Schluss.

„Da wollen wir sicherlich besser performen als noch im letzten Jahr. Jeder Einzelne kann sich verbessern, sowohl technisch, taktisch, körperlich. Wir sind also nicht am Ende, zumal wir jetzt auch noch sehr viele junge Spieler dabei haben“, sagte Kovac: „Die Entwicklung, die wir genommen haben, war schon eine sehr, sehr gute. Und doch können wir noch einige Prozentpunkte herauskitzeln.“