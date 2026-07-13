RB verlängert Leihe mit DFB-Juwel

SID 13.07.2026 • 15:08 Uhr Brajan Gruda bleibt bei RB Leipzig - das Leihgeschäft mit Brighton & Hove Albion wird verlängert. Der Deal enthält eine Kaufpflicht.

Bundesligist RB Leipzig und Brajan Gruda gehen gemeinsam in die kommende Saison. Die Sachen haben das Leihgeschäft um den Offensivspieler mit dem englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion um eine Spielzeit verlängert.

Medienberichten zufolge enthält der Deal eine Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro, die bei einer gewissen Anzahl an Einsätzen greifen soll.

Der frühere Mainzer Gruda (22) war im Februar von der Insel zu RB gewechselt und hat in 14 Pflichtspielen drei Tore erzielt.

„Er hat in seinen ersten Monaten bei uns gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt und wie gut sein Profil zu unserem Spiel passt“, sagte Marcel Schäfer, der Leipziger Geschäftsführer Sport.

Gruda sei „technisch stark, kreativ, verfügt über ein hohes Tempo und bereichert unsere Offensive mit seinen Fähigkeiten im letzten Drittel“, ergänzte Schäfer.