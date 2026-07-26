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Leverkusen schnappt sich U19-Nationalspieler

Leverkusen holt U19-Nationalspieler

Neuzugang bei Bayern Leverkusen: Die Werkself schnappt sich TSG-Youngster Luca Erlein.
Enttäuschung bei der deutschen U19-Nationalmannschaft. Nach einem starken Turnier muss man sich im Finale der Europameisterschaft Spanien geschlagen geben.
SID
Neuzugang bei Bayern Leverkusen: Die Werkself schnappt sich TSG-Youngster Luca Erlein.

Bayer Leverkusen hat den deutschen U19-Nationalspieler Luca Erlein verpflichtet. Der 19 Jahre alte rechte Verteidiger erhält einen Vertrag bis 2030. Erlein wechselt von der TSG Hoffenheim, bei der er vor allem in der Drittliga-Mannschaft zum Einsatz gekommen war.

„Luca Erlein ist ein hochtalentierter, spielintelligenter und robuster Verteidiger“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Erlein hatte Anfang Juli bei der U19-EM alle Spiele über die volle Distanz absolviert, erst im Finale hatte die deutsche Mannschaft gegen Spanien (0:2) verloren.

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