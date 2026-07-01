Lustrinelli legt mit viel "Energie" bei Union los

SID 01.07.2026 • 15:34 Uhr Die erste Trainingseinheit der Sommervorbereitung nutzt Mauro Lustrinelli, um die Mannschaft auf grundlegende Werte einzuschwören.

Beim Trainingsauftakt in Köpenick hat Trainer Mauro Lustrinelli den Spielern von Union Berlin seine Vision von einer erfolgreichen Saison in der Fußball-Bundesliga vermittelt. „Wir wollen ein Winning Team aufbauen mit Top-Teamspirit, mit Winning Mentality und mit Energie“, sagte der 50-jährige am Mittwoch.

„Es geht um das Pushen, wenn einer eine gute Aktion hat oder auch eine schlechte, dass man ihm gleich wieder gut zuspricht“, berichtete Mannschaftskapitän Christopher Trimmel von Lustrinellis Ansprache. Und Trimmel und seine Teamkollegen hatten an der Alten Försterei offenbar keine Probleme, sich direkt auf die Anweisungen des Schweizers einzustellen.

„Ich habe nicht das Gefühl, dass wir das erste Mal zusammen auf dem Platz sind. Ich bin sehr glücklich mit diesem Tag“, sagte Lustrinelli. Auch Verteidiger Trimmel, der sich vor zwölf Jahren den Eisernen angeschlossen und seither 15 verschiedene Trainer miterlebt hatte, bekam sofort einen positiven Eindruck. „Menschlich top, sehr ehrlich. Es kommt eine neue Struktur auf uns zu“, sagte er.

Sensationsmeisterschaft in der Schweiz

Die Fans von Union, die in der abgelaufenen Saison eine Achterbahnfahrt miterlebten und mitunter biederen Fußball zu ertragen hatten, dürften dies wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Lustrinelli kündigte an, dass sich die gewünschte Energie auch in der Art des Fußballs widerspiegeln solle, der offensiv ausgerichtet sei.

Bei seinem vorherigen Klub, dem FC Thun in der ersten Liga der Schweiz, hat Lustrinelli bereits gezeigt, was mit Überzeugung alles zu erreichen ist. Als Aufsteiger führte er den Verein sensationell zur Meisterschaft. In Berlin folgt Lustrinelli nun auf Interimstrainerin Marie-Louisa Eta, die mit den Köpenickern Rang elf erreichte. Eta hatte im Saisonendspurt das Amt des entlassenen Steffen Baumgart übernommen.