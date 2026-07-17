Mainz 05 verleiht DFB-Juwel nach Graz

SID 17.07.2026 • 12:37 Uhr Der Angreifer Nelson Weiper soll in Österreich mehr Spielpraxis sammeln.

Bei Fußball-Bundesligist Mainz 05 spielte er in der vergangenen Saison nur eine Nebenrolle, nun erhofft sich Angreifer Nelson Weiper bei Sturm Graz mehr Spielpraxis. Wie beide Klubs am Freitag bekanntgaben, wird der 21-Jährige für die kommende Spielzeit an den österreichischen Vizemeister ausgeliehen. Der FSV allerdings plant dennoch langfristig mit Weiper.

„Nelly war und ist ein herausragendes deutsches Sturmtalent“, ließ sich der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert zitieren: „Wir sind mit Nelly gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass es für seine Entwicklung nun entscheidend ist, regelmäßige Startelfeinsätze auf möglichst hohem Niveau zu bekommen.“ Sturm Graz habe hierfür einen „überzeugenden Plan“ vorlegen können.