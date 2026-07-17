Mainz 05 verleiht DFB-Juwel nach Graz

Bei Fußball-Bundesligist Mainz 05 spielte er in der vergangenen Saison nur eine Nebenrolle, nun erhofft sich Angreifer Nelson Weiper bei Sturm Graz mehr Spielpraxis. Wie beide Klubs am Freitag bekanntgaben, wird der 21-Jährige für die kommende Spielzeit an den österreichischen Vizemeister ausgeliehen. Der FSV allerdings plant dennoch langfristig mit Weiper.
Mainz 05 verleiht DFB-Juwel
„Nelly war und ist ein herausragendes deutsches Sturmtalent“, ließ sich der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert zitieren: „Wir sind mit Nelly gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass es für seine Entwicklung nun entscheidend ist, regelmäßige Startelfeinsätze auf möglichst hohem Niveau zu bekommen.“ Sturm Graz habe hierfür einen „überzeugenden Plan“ vorlegen können.
Weiper, der 2025 mit der deutschen U21-Nationalmannschaft Vize-Europameister wurde, spielt bereits seit seinem siebten Lebensjahr für Mainz 05. In der vergangenen Saison kam er für den Klub auf 24 Einsätze in der Bundesliga, ein Spiel im DFB-Pokal sowie acht Partien in der Conference League. Dabei agierte er häufig jedoch nur als Joker. In Rheinhessen hat Weiper noch einen Vertrag bis 2029.