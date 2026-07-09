Medien: Adeyemi will Wechsel nach Barcelona

SID 09.07.2026 • 09:00 Uhr Der Nationalspieler soll Borussia Dortmund verlassen, seinen neuen Trainer kennt er bestens.

Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi strebt einen Wechsel von Borussia Dortmund zum spanischen Meister FC Barcelona an. Medienberichten (unter anderem Sky, Marca) zufolge hat der 24-Jährige eine mündliche Einigung mit den Katalanen erzielt, bei denen er auf den ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick treffen würde. Nach SID-Informationen ist eine Einigung zwischen den Vereinen allerdings noch weit entfernt.

Beim BVB besitzt Adeyemi einen Vertrag bis 2027. Der variabel einsetzbare Offensivspieler war 2022 von Red Bull Salzburg nach Dortmund gewechselt und absolvierte für den BVB seither 146 Pflichtspiele. In der Endphase der abgelaufenen Saison kam er kaum noch von Beginn an zum Einsatz, zwischenzeitlich plagten ihn muskuläre Probleme.