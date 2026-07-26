Medien: Diomande vor Wechsel zu Real Madrid

SID 26.07.2026 • 23:08 Uhr Laut spanischen Medien wird sich der Bundesliga-Shootingstar von RB Leipzig den Königlichen anschließen. PSG steigt aus dem Wettbieten aus.

Shootingstar Yan Diomande steht offenbar vor einem Wechsel zum spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid. Laut übereinstimmenden Medienberichten in Spanien soll der Wechsel des 19-Jährigen von RB Leipzig zu den Königlichen zeitnah perfekt gemacht werden. Als Ablösesumme sind über 100 Millionen Euro im Gespräch.

AS berichtete am Sonntagabend, dass der Transfer kurz vor dem Abschluss stehe, mit dem Spieler habe Real eine „vollständige Einigung“ erzielt. Demnach fehle nur noch die Unterschrift des Flügelstürmers. Laut Marca habe sich der Klub die Dienste des Ivorers gesichert.

Auch Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain war an Diomande interessiert, stieg am Sonntag aber aus dem Poker aus – und übte scharfe Kritik. „Die geforderte Ablösesumme und die Gehaltsforderungen waren völlig unverhältnismäßig“, gaben die Pariser laut Marca zu Protokoll. Als „erfolgreichster Verein der letzten Jahre“ werde man sich weder von der „Preistreiberei“ noch von den „Manövern bestimmter Berater beeinflussen“ lassen.

Bei der WM hatte der Offensivspieler der Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) bereits einen nahenden Wechsel durchblicken lassen. „Ich gehe davon aus, dass ich gehe. Ich habe einen Agenten. Er wird sich um den Rest kümmern“, sagte Diomande. Der Teenager war erst vor einem Jahr vom spanischen Klub CD Leganés nach Leipzig gewechselt (Vertrag bis 2030).