Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat im Werben um Aufstiegsheld Edin Dzeko offenbar einen Durchbruch erzielt und sich mit dem 40 Jahre alten Bosnier auf einen Vertrag bis 2027 geeinigt.
Medien: Dzeko bleibt bei Schalke
Wie Sky und die Bild am Mittwoch übereinstimmend berichten, soll Dzeko den bereits ausgehandelten Vertrag am kommenden Montag unterzeichnen. Einzige Hürde: Der Medizincheck am kommenden Sonntag und Montag.
Nach Informationen der Bild sind die Verantwortlichen um Sportvorstand Frank Baumann an ihre Gehaltsobergrenze gegangen. Weil Dzekos Familie offenbar weiterhin in Florenz lebt, war allerdings auch die persönliche Situation ein Knackpunkt. „Es ist mein persönlicher Wunsch, dass das klappt“, hatte Schalkes Neuzugang Robin Gosens über seinen Ex-Teamkollegen in Florenz gesagt.
Dzeko schoss Schalke zurück in die Bundesliga
Dzeko hatte sich im Januar den Königsblauen für eine Halbserie angeschlossen. Nach neun Torbeteiligungen, die zu Schalkes Bundesliga-Rückkehr beitrugen, endete sein Vertrag zum 1. Juli. Seitdem war der WM-Teilnehmer vereinslos.
Schalkes Verantwortliche hatten sich in der Zwischenzeit redlich bemüht, die Erfolgsgeschichte um ein weiteres Kapitel in der Bundesliga zu verlängern. Insbesondere Trainer Miron Muslic, der in Bosnien und Herzegowina geboren ist und sich mit Dzeko bestens versteht, hatte intensiv geworben.