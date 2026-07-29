Medien: Dzeko bleibt bei Schalke

SID 29.07.2026 • 11:23 Uhr Edin Dzeko soll bei Schalke 04 bleiben. Der Vertrag bis 2027 ist ausgehandelt.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat im Werben um Aufstiegsheld Edin Dzeko offenbar einen Durchbruch erzielt und sich mit dem 40 Jahre alten Bosnier auf einen Vertrag bis 2027 geeinigt.

Wie Sky und die Bild am Mittwoch übereinstimmend berichten, soll Dzeko den bereits ausgehandelten Vertrag am kommenden Montag unterzeichnen. Einzige Hürde: Der Medizincheck am kommenden Sonntag und Montag.

Nach Informationen der Bild sind die Verantwortlichen um Sportvorstand Frank Baumann an ihre Gehaltsobergrenze gegangen. Weil Dzekos Familie offenbar weiterhin in Florenz lebt, war allerdings auch die persönliche Situation ein Knackpunkt. „Es ist mein persönlicher Wunsch, dass das klappt“, hatte Schalkes Neuzugang Robin Gosens über seinen Ex-Teamkollegen in Florenz gesagt.

Dzeko schoss Schalke zurück in die Bundesliga

Dzeko hatte sich im Januar den Königsblauen für eine Halbserie angeschlossen. Nach neun Torbeteiligungen, die zu Schalkes Bundesliga-Rückkehr beitrugen, endete sein Vertrag zum 1. Juli. Seitdem war der WM-Teilnehmer vereinslos.