Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 arbeitet offenbar am Transfer des 24-maligen Nationalspielers Robin Gosens. Dies berichten deutsche und italienische Medien übereinstimmend. Der 32 Jahre alte linke Außenbahnspieler steht beim Serie-A-Klub AC Florenz zwar noch bis 2028 unter Vertrag, die Fiorentina unter dem neuen Trainer Fabio Grosso soll aber bereit sein, Gosens für ein Ablöse rund um die Millionengrenze ziehen zu lassen.
Medien: Schalke will Gosens holen
Der Nationalspieler darf sich trotz Vertrags bis 2028 in Florenz offenbar einen neuen Verein suchen.
Bald in Königsblau? Robin Gosens
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Laut Sky Italia soll Gosens, der in der abgelaufenen Saison noch 36 Spiele für den toskanischen Klub bestritt, nicht für das Sommertrainingslager der Viola nominiert worden sein, um seine Zukunft regeln zu können.
Gosens, der letztmals im Juni 2025 in der Nationalmannschaft eingesetzt wurde, stammt aus Emmerich am Niederrhein. Dass Schalke 04 sein Herzensverein ist, bekannte er mehrfach, unter anderem in einem Sky-Interview im Jahr 2022. „Vielleicht haben sie sich in vier Jahren gefangen und spielen wieder eine Rolle in der Bundesliga, was ich mir von ganzem Herzen wünschen würde. Und vielleicht ist es dann ja tatsächlich der perfekte Moment, um meine Karriere dort zu beenden“, sagte Gosens damals. Das Timing würde stimmen.