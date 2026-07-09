Medien: Schalke will Gosens holen

SID 09.07.2026 • 19:33 Uhr Der Nationalspieler darf sich trotz Vertrags bis 2028 in Florenz offenbar einen neuen Verein suchen.

Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 arbeitet offenbar am Transfer des 24-maligen Nationalspielers Robin Gosens. Dies berichten deutsche und italienische Medien übereinstimmend. Der 32 Jahre alte linke Außenbahnspieler steht beim Serie-A-Klub AC Florenz zwar noch bis 2028 unter Vertrag, die Fiorentina unter dem neuen Trainer Fabio Grosso soll aber bereit sein, Gosens für ein Ablöse rund um die Millionengrenze ziehen zu lassen.

Laut Sky Italia soll Gosens, der in der abgelaufenen Saison noch 36 Spiele für den toskanischen Klub bestritt, nicht für das Sommertrainingslager der Viola nominiert worden sein, um seine Zukunft regeln zu können.