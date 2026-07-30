Für mehr Privatsphäre: Frankfurt-Star verändert Aussehen

SID 30.07.2026 • 08:55 Uhr Frankfurt-Profi Ritsu Doan will nach der WM unerkannt durch die Straßen seiner Heimat laufen und wendet dafür einen besonderen Trick an.

Unerkannt dank verändertem Look: Eintracht Frankfurts Ritsu Doan hat nach der Fußball-Weltmeisterschaft sein Markenzeichen kurzzeitig abgelegt, um mit mehr Ruhe durch die Straßen seiner Heimat zu schlendern.

„Nach der WM war es schwierig, deswegen änderte ich sogar meine Frisur“, sagte der japanische Nationalspieler im Interview mit dem kicker. Seine blond gefärbten Haare gab er zwischenzeitlich auf.

Die Erklärung ist einfach: „Es gibt keine blonden Japaner.“ Die gefärbten Haare waren jahrelang Doans Erkennungsmerkmal. Aufgrund seines ungewöhnlichen Looks wurde er häufig angesprochen. Das sei zwar grundsätzlich in Ordnung, „aber nachdem in diesem Jahr meine Tochter zur Welt kam, wollte ich Zeit mit meiner Familie verbringen und die Privatsphäre genießen“, sagte Doan: „Also färbte ich meine Haare wieder dunkel.“

Doan inzwischen wieder blondiert

Bilder aus dem Trainingslager der Eintracht zeigen Doan allerdings schon wieder blondiert, allerdings dezenter als noch während des Turniers.