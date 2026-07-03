Gladbach holt Abwehr-Talent

SID 03.07.2026 • 11:57 Uhr Jan Leszczynski spielte zuletzt für Legia Warschau und ist polnischer U-Nationalspieler.

Bundesligist Borussia Mönchengladbach verstärkt sich zur neuen Spielzeit mit dem Polen Jan Leszczynski. Dies teilte der Klub am Freitag mit. Der Innenverteidiger kommt vom polnischen Erstligisten Legia Warschau, bei den Fohlen erhält der 19-Jährige einen Vertrag bis 2030.

„Jan ist ein sehr talentierter Innenverteidiger und besitzt ein wirklich sehr spannendes Profil und ein großes Potential“, wurde Sportchef Rouven Schröder zitiert: „Er ist zweikampfstark, hat ein gutes Kopfballspiel, ist beidfüßig und hat eine saubere Spieleröffnung. Außerdem ist er sehr fokussiert und ehrgeizig und steht am Anfang eines spannenden Weges.“