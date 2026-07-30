Nationalspieler zurück: Bayern feiern lockeren Testsieg

SID 30.07.2026 • 19:54 Uhr Die Münchner beschließen ihr viertägiges Trainingslager in Rottach-Egern standesgemäß. Auch Joshua Kimmich und Co. sind wieder dabei.

Der FC Bayern hat sein Kurz-Trainingslager am Tegernsee bei der Rückkehr der deutschen Nationalspieler mit einem standesgemäßen Testspielsieg beschlossen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister bezwang den FC Rottach-Egern aus der Kreisklasse Zugspitze vor den Augen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß souverän mit 15:0 (6:0). Für DFB-Kapitän Joshua Kimmich und die anderen deutschen WM-Teilnehmer, die am Montag die Vorbereitung aufgenommen hatten, war das Duell in sengender Hitze der erste Einsatz seit dem blamablen Aus bei der Weltmeisterschaft. Manuel Neuer stieg noch nicht ein.

Filip Pavic (8.), Arijon Ibrahimovic (9./45.+2), Felipe Chávez (10./13.) und Maycon Cardozo (45.+3) trafen in der ersten Hälfte. Nach dem Seitenwechsel legten Cardozo (50.), Armindo Sieb (51./59.), Joao Palhinha (56.), Bara Ndiaye (67.), Bastian Assomo (67.), Pavlovic (86.), Kimmich (88.) und Nuraj Skender (90.+3) vor 2600 Fans im Stadion am Birkenmoos nach.

Wie im ersten Test beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden (1:2) begannen die Münchner mit einer C-Elf um Tom Bischof, Min-Jae Kim und Palhinha. Kimmich, Jonathan Tah, Neuzugang Nathaniel Brown bei seinem Debüt und Pavlovic wurden in der zweiten Hälfte nach und nach eingewechselt.

Christoph Freund zog am Rande ein positives Fazit der vier Tage am Tegernsee. „Verschiedene Spieler sind zurückgekommen, so konnten wir erstmals wieder in einer größeren Gruppe trainieren. Die Intensität war sehr gut, man hat gemerkt, dass es jedem Spaß macht“, sagte der Sportdirektor.

Am Samstag brechen die Bayern zu ihrer Asienreise nach Südkorea und Hongkong auf (bis 8. August). Dort stehen Tests gegen den Jeju SK FC (4.8.) und Aston Villa (7.8.) an.

Luis Díaz und Konrad Laimer stoßen dann zur Mannschaft. Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano haben noch bis zur Rückkehr ihrer Kollegen WM-Urlaub. Neuzugang Ismael Saibari, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Alphonso Davies und Lennart Karl fehlen angeschlagen.