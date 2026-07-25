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Neue BVB-Koryphäe bekam schon Lob von Guardiola

Schon Guardiola lobte BVB-Zugang

Der preisgekrönte Greenkeeper Scott Tingley wechselt im Oktober nach zehn Jahren beim FC Watford zum BVB. Selbst Pep Guardiola und Zlatan Ibrahimovic lobten ihn bereits.
BVB-Trainer Niko Kovac spricht über die kommende Bundesliga-Saison von Borussia Dortmund und was sich der Übungsleiter für die neue Spielzeit wünschen würde.
Johannes Vehren
Der preisgekrönte Greenkeeper Scott Tingley wechselt im Oktober nach zehn Jahren beim FC Watford zum BVB. Selbst Pep Guardiola und Zlatan Ibrahimovic lobten ihn bereits.

Borussia Dortmund hat sich die Dienste eines preisgekrönten Fachmanns gesichert: Wie Scott Tingley selbst auf Instagram bestätigt hat, wechselt der Greenkeeper vom FC Watford zum BVB. Demnach startet seine neue Aufgabe im Oktober.

„Nach mehr als 10 Jahren ist es an der Zeit, mich vom FC Watford zu verabschieden. Ich habe meine Zeit beim Verein in vollen Zügen genossen und habe alles gegeben! Ich bin sowohl gespannt als auch nervös auf das, was vor mir liegt“, schrieb er auf X.

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Stars lobten die Arbeit vom BVB-Neuzugang

Tingley arbeitete bereits seit 2016 als Platzwart für den englischen Klub und gewann mit seinem Team etliche Preise. Beispielsweise wurden sie in der Premier-League-Saison 2017/18 zum „Grounds Team of the Year“ gewählt. Diese Auszeichnung erhielten sie auch für die Spielzeiten 2020/21 sowie 2024/25 in der Championship.

Im Watford-Podcast Do Not Scratch Your Eyes berichtete Tingley 2025: „Zlatan Ibrahimović war einer, der uns sehr gelobt hat und auch Pep Guardiola war einer, der uns jedes Mal eine Nachricht schickte, wenn Manchester City im Vicarage Road spielte.“

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