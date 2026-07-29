Neuer: FC Bayern mit noch mehr Motivation

SID 29.07.2026 • 05:46 Uhr Der Kapitän der Münchner glaubt, dass die Neuzugänge Saibari und Brown der Mannschaft einen zusätzlichen Schub geben werden.

Der FC Bayern geht in die kommende Saison noch entschlossener als in die vergangene – behauptet jedenfalls Manuel Neuer. „Ich glaube, dass die Motivation gerade auch bei den Spielern da ist, noch mehr zu erreichen als in der letzten Saison“, sagte der 40 Jahre alte Kapitän im Trainingslager der Münchner am Tegernsee.

Zur Freude auf die neue Saison trügen nicht zuletzt die Verpflichtungen von Ismael Saibari und Nathaniel Brown bei, behauptete Neuer. „Ich glaube, dass die Neuzugänge auch nochmal genug Power mitbringen, dass sie uns weiterbringen.“ Die Kaderstruktur sei nun wohl optimal, „deshalb sind wir froh, dass wir diese Transfers getätigt haben und diese Spieler in der Mannschaft begrüßen können“.

Erfolge mit dem FC Bayern sollen für Neuer und die anderen deutschen Nationalspieler die Enttäuschung der WM vergessen machen. „Irgendwie ist man auch froh, dass es wieder losgeht und dass man neue Ziele hat und viel erreichen kann auch mit dem Verein, und das ist jetzt unser Ziel“, sagte er. In der vergangenen saison gewannen die Münchner das Double und scheiterten erst im Halbfinale der Champions League am späteren Sieger Paris Saint-Germain.