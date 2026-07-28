Neuer signalisiert: Am Saisonende ist Schluss

SID 28.07.2026 • 18:34 Uhr "Es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre", sagt der 40-Jährige am Dienstag. Schon in diesem Sommer habe er ans Aufhören gedacht.

Torhüter Manuel Neuer wird seine erfolgreiche Karriere am Ende der kommenden Saison aller Voraussicht nach beenden. „Es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre“, sagte der 40 Jahre alte Kapitän des FC Bayern am Dienstag am Rande des Trainingslagers der Münchner am Tegernsee.

Er sehe die kommende Saison aber nicht als eine Abschiedstournee, ergänzte Neuer. „Also ich spiele nicht die Spiele, um zu sagen, das ist jetzt so mein letztes Spiel. Egal, ob ich jetzt vielleicht in dem einen oder anderen Stadion das letzte Mal gewesen bin.“

Neuer berichtete, er hätte unter normalen Umständen wohl schon in diesem Sommer seine Karriere beendet. „Ich hätte vielleicht in 85 Prozent der Fälle aufgehört, aber in dieser Mannschaft und mit dem Staff und dem Trainerteam macht es einfach Spaß“, sagte er.