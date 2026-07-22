Neuzugang Chuki trifft bei Werders Testspielsieg

Der spanische Neuzugang Chuki hat beim zweiten Testspiel des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen sein Tordebüt gefeiert. Der 22-Jährige, der ablösefrei von Real Valladolid an die Weser wechselte, erzielte den Führungstreffer beim 2:0 (1:0) gegen den japanischen Erstligisten Fagiano Okayama im Rahmen des Trainingslagers in Österreich.
Neuzugang erzielt erstes Werder-Tor
Chuki hat beim zweiten Testspiel des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen sein Tordebüt gefeiert. Der Spanier kam ablösefrei von Real Valladolid.
Der Spanier eroberte den Ball im Mittelfeld und schloss von der Strafraumgrenze erfolgreich ab (25.). Zudem traf Nachwuchsspieler Mats Heitmann per Kopfball (79.). Ihren ersten Test hatten die Bremer am Samstag beim Oberligisten FC Verden 04 mit 6:2 gewonnen.