Neuzugang Chuki trifft bei Werders Testspielsieg

SID 22.07.2026 • 19:26 Uhr Chuki hat beim zweiten Testspiel des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen sein Tordebüt gefeiert. Der Spanier kam ablösefrei von Real Valladolid.

Der spanische Neuzugang Chuki hat beim zweiten Testspiel des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen sein Tordebüt gefeiert. Der 22-Jährige, der ablösefrei von Real Valladolid an die Weser wechselte, erzielte den Führungstreffer beim 2:0 (1:0) gegen den japanischen Erstligisten Fagiano Okayama im Rahmen des Trainingslagers in Österreich.