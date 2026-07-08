Offiziell: Nübel wechselt vom FC Bayern zu Besiktas

SID 08.07.2026 • 19:25 Uhr Beide Klubs melden Vollzug. In Istanbul erhält Nübel einen Vertrag bis 2029.

Einen Tag nach der „grundsätzlichen Einigung“ ist der Transfer von Alexander Nübel offiziell. Wie Bayern München und Besiktas Istanbul am Mittwochabend mitteilten, zieht es den Nationaltorwart nach nur vier Pflichtspiel-Einsätzen in sechs Jahren vom deutschen Rekordmeister in die türkische Metropole. Der Klub aus Istanbul stattet Nübel mit einem Vertrag bis 2029 aus.

Schon am Dienstag hatte Besiktas die Einigung bestätigt, einzig der Medizincheck stand noch aus. „Wir sind überzeugt, dass Alexander Nübel unserem Verein wertvolle Dienste leisten wird und wünschen ihm viel Erfolg im Trikot unseres Vereins“, hieß es in einer Mitteilung.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl verabschiedete einen „sehr guten Torhüter, der sich beim FC Bayern, bei AS Monaco sowie beim VfB Stuttgart stetig weiterentwickelt und etabliert hat. Jetzt möchte er den nächsten Schritt bei Besiktas Istanbul machen.“

Die Münchner kassieren wohl bis zu sieben Millionen Euro Ablöse, durch Boni könnten weitere fünf Millionen hinzukommen. Allerdings soll Nübel von den Bayern eine millionenschwere Abfindung erhalten, heißt es. Sein hoch dotierter Vertrag beim Rekordmeister, von rund elf Millionen Euro Jahresgehalt war immer die Rede gewesen, wäre noch bis 2029 gelaufen. Der Keeper solle vor dem Trainingsstart der Bayern am 20. Juli aber noch unbedingt verkauft werden.

2020 war Nübel als designierter Nachfolger von Manuel Neuer von Schalke 04 nach München gewechselt. Doch die großen Hoffnungen erfüllten sich nie. Nübel war zunächst an die AS Monaco und die vergangenen drei Jahre an den VfB Stuttgart verliehen. Inzwischen gilt längst Jonas Urbig als Neuer-Kronprinz.