Olise-Verbleib bei Bayern: „Könnte der Kaiser von China kommen“

SID 30.07.2026 • 20:48 Uhr Der Franzose war mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht worden. Uli Hoeneß kann darüber nur lachen.

Das gefürchtete Offensiv-Trio Michael Olise, Harry Kane und Luis Díaz wird definitiv beim FC Bayern bleiben – das bekräftigte Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Donnerstag mit markigen Worten. Über die Transfergerüchte rund um den Franzosen Olise habe er sich „totgelacht“, sagte Hoeneß am Rande des Testspiels gegen den FC Rottach-Egern (15:0): „Ich habe nur nachgeschaut, wie lange er Vertrag hat. Drei Jahre. Das ist für mich überhaupt kein Thema. Da könnte jetzt der Kaiser von China kommen und wir würden mit ihm nicht mehr reden.“

Dasselbe gelte für den Kolumbianer Díaz und generell für alle Spieler. „Wir müssten doch bescheuert sein. Du gibst 60 oder 70 Millionen aus, kriegst vielleicht 120. Und dann rennst du den anderen hinterher, von denen du nicht weißt, wie sie bei uns einschlagen“, sagte Hoeneß. Zuletzt hatte es Spekulationen um einen Wechsel von Olise zu Real Madrid gegeben.