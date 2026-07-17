Rekordablöse: Manzambi-Wechsel zu Villa fix!

Der Wechsel des Schweizer WM-Senkrechtstarters Johan Manzambi vom SC Freiburg zu Europa-League-Sieger Aston Villa ist perfekt. Beide Klubs bestätigten am Freitag den Transfer. Laut englischen Medien erhalten die Breisgauer inklusive möglicher Boni knapp 70 Millionen Euro, dies bedeutet eine Rekordablöse für den Klub.
Rekordablöse! Manzambi-Wechsel fix
Manzambi war eigentlich schon auf dem Sprung zu Newcastle United, dann grätschte aber der englische Ligarivale dazwischen. SC-Vorstand Jochen Saier sprach in einer Mitteilung von „wirklich intensiven Gesprächen und Verhandlungen“ und würdigte den 20-Jährigen: „Die Leistungen von Johan im SC-Trikot waren außergewöhnlich, er hat unser Spiel mitgeprägt. Wir bedanken uns bei allen, die ihn in seinen dreieinhalb Freiburger Jahren unterstützt haben.“
Manzambi geht „mit unendlicher Dankbarkeit“
Manzambi dankte zum Abschied in einem Instagram-Posting dem Klub und den Fans. „Danke für alles. Danke, dass ihr an mich geglaubt habt, dass ihr mir vertraut habt. Ich bin gewachsen, habe gelernt und unglaubliche Momente an eurer Seite erlebt“, schrieb der Shootingstar.
„Ich gehe mit erhobenem Haupt, mit unendlicher Dankbarkeit. Dieses Abenteuer wird für immer in meiner Erinnerung bleiben“, ergänzte Manzambi.
Der begehrte Mittelfeldspieler wechselt damit zu jenem Champions-League-Teilnehmer, gegen den die Freiburger im Europacup-Finale vor knapp zwei Monaten verloren hatten (0:3). Zuvor waren Kevin Schade (Brentford) und Merlin Röhl (Everton) die teuersten Freiburger Transfers. Beide spülten jeweils 25 Millionen Euro in die SC-Kasse.
Manzambi startet bei WM durch
Manzambi brachte es bei der WM-Endrunde auf drei Tore und zwei Vorlagen. Im Achtelfinale gegen Kolumbien (4:3 im Elfmeterschießen) und beim Aus im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Argentinien (1:3 nach Verlängerung) fehlte der Jungstar den Eidgenossen wegen einer Knieprellung.
Erst vor rund einem Jahr hatten die Freiburger den Vertrag Manzambis, der im Januar 2023 von Servette Genf gekommen war, langfristig verlängert. Seitdem erlebte Manzambi eine Leistungsexplosion und führte den SC ins Finale der Europa League.